Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Sporcularımızın uluslararası başarı çıtasını diğer organizasyonlarda da yükselteceğine inanıyorum. Milli formayı özveriyle taşıdıkları için her birine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon başkent Zagreb 'de yapıldı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Spor, Son Dakika

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