Hırvatistan, Gana'yı 2-1 Yenerek Son 32'ye Yükseldi - Son Dakika
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Hırvatistan, Gana'yı 2-1 Yenerek Son 32'ye Yükseldi

28.06.2026 03:12
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek doğrudan tura geçti.

Stat: Philadelphia

Hakemler: Drew Fischer, Micheal Barwegen, Lyes Arfa (Kanada)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic, Kovacic (Dk. 78 Pasalic), Modric, Sucic, Vlasic (Dk. 88 Gvardiol), Baturina (Dk. 88 Pasalic), Budimir (Dk. 66 Matanovic)

Gana: Asare, Senaya, Adjetey (Dk. 46 Oppong), Luckassen, Mensah, Owusu (Dk. 46 Patawu), Partey, Sibo (Dk. 85 Yirenkyi), Sulemana (Dk. 71 Nuamah), Semenyo, Ayew (Dk. 71 Thomas Asante)

Goller: Dk. 31 Sucic, Dk. 83 Vlasic (Hırvatistan), Dk. 73 Luckassen (Gana)

Sarı kartlar: Dk. 68 Perisic (Hırvatistan), Dk. 90+5 Oppong (Gana)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Gana'yı 2-1 yenerken, iki takım da son 32 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hırvatistan, 17. dakikada direğe takıldı. Baturina'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vlasic'in sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta gitti.

31. dakikada Hırvatistan öne geçti. Sol kanattaki Kovacic'in pasıyla hareketlenen Sucic'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

73. dakikada Gana beraberliği yakaladı. Nuamah'ın kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topu kalecinin yanından filelere gönderen Luckassen skora dengeyi getirdi: 1-1.

83. dakikada Modric'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, arka direkte iyi yükselen Vlasic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran ve ikinci sırada yer alan Hırvatistan doğrudan, 4 puanla 3. sırada bulunan Gana ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 32 turuna çıktı.

Son 32 turuna "en iyi üçüncüler" kontenjanından yükselmek için bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın kazanmasıyla Dünya Kupası'na veda etti.

İki kardeşten Gana ve Hollanda adına gol

Gana forması giyen Derrick Luckassen ile Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Brian Brobbey, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkeleri adına rakip fileleri havalandıran iki kardeş oldu.

Babaları farklı kardeşlerden Derrick Luckassen, L Grubu'nda Gana adına Hırvatistan karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atarken, Brian Brobbey ise F Grubu'nda Tunus ve İsveç'e karşı toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

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