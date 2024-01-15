Hisarcık Belediyesi, Esire Termal Turizm Merkezine Spor Aletleri Yerleştirdi

Hisarcık Belediyesinin Esire Termal Turizm Merkezine yerleştirdiği spor aletleri genç yaşlı demeden herkesin ilgi odağı oldu.

Esire Termal Turizm Merkezine Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından şifa bulmak için gelen her yaştan vatandaş açık havada ve huzurlu bir ortamda spor yapma imkanı buluyor. "Sporun Yaşı Yoktur" diyen yaşlı vatandaşların da spor aletlerini sıkça kullanması dikkat çekiyor. - KÜTAHYA