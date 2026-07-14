Hisarcık'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hisarcık'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Hisarcık\'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
14.07.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hisarcık Kaymakamlığı koordinesinde okullardaki spor alanlarının bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Kaymakam Erkan Atam, Şehitler Ortaokulu halı sahasını inceledi; Anadolu İmam Hatip Lisesi spor sahasındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen spor alanlarının bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kaymakamlık koordinesinde bakım ve onarımı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitler Ortaokulu halı sahasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atam, incelemeler kapsamında bakım ve onarım çalışmaları süren Anadolu İmam Hatip Lisesi spor sahasını da ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve işlevsel spor alanlarında eğitim görmeleri ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Yerel Haberler, Hisarcık, Kütahya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hisarcık'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.