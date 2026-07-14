Hisarcık\'ta spor alanları bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen spor alanlarının bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Kaymakamlık koordinesinde bakım ve onarımı tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitler Ortaokulu halı sahasında incelemelerde bulundu. Kaymakam Atam, incelemeler kapsamında bakım ve onarım çalışmaları süren Anadolu İmam Hatip Lisesi spor sahasını da ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin daha güvenli, modern ve işlevsel spor alanlarında eğitim görmeleri ve sportif faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA