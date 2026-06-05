Hisarcık\'ta "Spor Her Yerde" etkinliği coşkuyla gerçekleştirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakamlık himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Spor Her Yerde" etkinliği, Hükümet Konağı bahçesinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gün boyunca süren etkinliklerde çocukların neşesi, gençlerin enerjisi ve vatandaşların ilgisiyle alan adeta şenlik havasına büründü. Birbirinden renkli spor aktiviteleri, eğlenceli yarışmalar ve çeşitli gösterilerle katılımcılar keyifli anlar yaşarken, sporun birleştirici ve kaynaştırıcı gücü bir kez daha ön plana çıktı.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği gösteriler ve kurulan tanıtım stantları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yüz boyama etkinlikleri, halat çekme yarışmaları, oyun alanları ve çeşitli ikramlarla özellikle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Erkan Atam, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, etkinliğe katılan vatandaşlara da ilgilerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA