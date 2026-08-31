Hollanda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Hollanda Çeyrek Finale Yükseldi

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Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarıyla 3-2 mağlup etti.

Hollanda, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Slovenya, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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