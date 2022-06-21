Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek

21.06.2022 14:47
Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek

Hollandalı kadın ve erkek futbolcuların, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacağı duyuruldu.

Hollandalı kadın ve erkek futbolcuların, katıldıkları uluslararası tüm turnuvalarda eşit ücret ve para ödülü alacağı duyuruldu.

Hollanda Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, uluslararası turnuvalarda eşit ücret sistemine 1 Temmuz'dan itibaren geçileceği ve 6 Temmuz'da başlayacak 2022 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2022) uygulamaya konulacağı belirtildi.

Buna göre, uluslararası turnuvalara katılan tüm kadın ile erkek milli oyuncular, para ödülleri dahil eşit haklara ve çalışma koşullarına tabi tutulacak. Sponsorlar, ticari ortaklar ve reklamlardan elde edilen gelirler, maç başı ücretleri, maaş ile verilen ekstra ödüller bir havuzda toplanıp, milli oyunculara eşit oranda dağıtılacak.

Hollanda; ABD ve İspanya'nın ardından bu uygulamaya geçen üçüncü ülke oldu.

YORUMLAR
500
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı Emre Kaya'ya 'Usta Şarkılar' ödülü Emre Kaya'ya 'Usta Şarkılar' ödülü
Kaynak: AA

Hollanda, 1 Temmuz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da kadın ve erkek milli futbolculara eşit ücret verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement