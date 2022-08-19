Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı

19.08.2022 15:52
Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'dan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etti.

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor'dan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etti.

Ajax Kulübü, transferi için anlaşma sağlanan 19 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor altyapısında yetişen Ahmetcan, geçen sezon lig şampiyonluğu yaşadığı takımıyla 18 maça çıkmıştı.

Ajax, Trabzonspor'a 9 milyon 500 bin avro bonservis ücreti ödeyecek

Bordo-mavili kulüp de Ajax'ın, Ahmetcan Kaplan'ın transferi için kulübe 9 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ajax, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 9 milyon 500 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, 9 milyon 500 bin avroyu aşan kısmın yüzde 15'i Ajax tarafından kulübümüze ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, elde edilen transfer gelirinin yüzde 5,3 ü oranında ödeme yapılacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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