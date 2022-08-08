Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı

Fortuna Sittard ile Ajax, Hollanda Eredevisie'nin ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ajax 3-2 kazanırken, Burak Yılmaz attığı gol ile kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 3-2 kazanırken goller; 48'de Kenneth Taylor, 51'de Devyne Rensch ve 62'de Brian Brobbey'den geldi. Ev sahibi ekibin 6. dakikada Paul Gladon ile farkı 2'ye indirirken 87. dakikada Burak Yılmaz ilk resmi maçında frikikten enfes bir gol attı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

OPTA verilerine göre, Eredivisie'deki ilk maçında Ajax filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Fortuna Sittard tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (37 yıl 22 gün)