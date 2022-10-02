Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı

02.10.2022 16:22
Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ve İrlanda Milli Takımları ile Kastamonu'da girdiği kampı tamamladı.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ve İrlanda Milli Takımları ile Kastamonu'da girdiği kampı tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk Milli Takımı'nın kampına dahil olan Hollandalı boksörler çalışmalarını tamamlayarak kamp merkezinden ayrıldı.

Hollanda Kadın Boks Milli Takımı'nın Türk başantrenörü Sait Yanık, AA muhabirine, Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.

Kamp merkezinde Türkiye ve İrlanda ile ortak çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, "Ortak kampın faydalı olacağını düşünüyorum. Biz Türkiye'deki kamp süremizi kısa tuttuk. Hollanda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada gerekli analiz ve incelemeleri yaptık. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara... Akşener: Zengin, Mutlu ve Güçlü Bir Türkiye'nin İnşası İçin Kurduğumuz Ortak Akıl Platformunun Bu Değerli Toplantısı İçin Tüm Genel Başkanlara...
Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:37 Bulgaristan'da sandık çıkış anketine göre eski başbakan Borisov'un partisi galip geldi
22:36 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!
22:19 Isparta'da feci olay! Kavga ettiği eşini çocuklarının önünde öldürdü
22:14 Oyuncu Merve Boluğur'un düğün kareleri beğeni topladı! Verdikleri bir poz sosyal medyaya damga vurdu
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 22:55:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda Kadın Boks Milli Takımı, Türkiye ve İrlanda ile girdiği ortak kampı tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement