Hollanda'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Hollanda'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Hollanda\'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
05.06.2026 14:40
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Noa Lang Dünya Kupası kadrosunda, Jeremie Frimpong ise kadro dışı kaldı.

Galatasaray'la 2025-2026 yılında lig şampiyonluğu kazanan orta saha oyuncusu Noa Lang Hollanda'nın Dünya Kupası takımında yerini alırken Liverpool'lu defans oyuncusu Jeremie Frimpong kadro dışı kaldı.

Ronald Koeman'ın 26 kişilik ekibinin 15'i İngiltere Premier Lig'inden geliyor.

Ancak takım arkadaşları Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Cody Gakpo'nun dahil olduğu kadroda Frimpong'a yer yok.

Arsenal'li Jurrien Timber, ayak bileği sakatlığı nedeniyle mart ayından bu yana oynayamamasına rağmen Hollanda kadrosuna seçildi.

Tottenham'dan Micky van de Ven ve Chelsea'den Jorrel Hato da dahil olmak üzere seçilen yedi defans oyuncusundan altısı İngiltere liginden geliyor.

Premier Lig dışından yalnızca Inter Milan'lı sağ bek Denzel Dumfries var.

Brighton'dan Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke ve Mats Wieffer Hollanda kadrosuna çağrılırken Manchester City'den Nathan Ake ve Tijjani Reijnders de beğeni topluyor.

Henüz ülkesi için oynamayan Sunderland kalecisi Robin Roefs ise Verbruggen ve Bayer Leverkusen'den Mark Flekken'e katılarak üç kaleciden biri oldu.

Sunderland forveti Brian Brobbey için de kadroda yer var. Ona Bournemouth'tan Justin Kluivert ve West Ham United forveti Crysencio Summerville katılıyor.

Hollanda Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Savunma: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barselona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Merseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Hollanda, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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