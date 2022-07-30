Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon - Son Dakika
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Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon

30.07.2022 23:37
Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon

Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax'ı 5-3 yenen PSV, kupayı müzesine götürdü.

Hollanda Süper Kupa finalinde Ajax'ı 5-3 yenen PSV, kupayı müzesine götürdü.

Başkent Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta, son lig şampiyonu Ajax ile Hollanda Kupası şampiyonu PSV karşı karşıya geldi.

PSV'ye kupayı getiren golleri Guus Til (3), Cody Mathes Gakpo ve Xavi Simons atarken, Ajax'ın gollerini Steven Bergwijn, Antony ve Muhammed Kudus kaydetti.

Teknik direktörlüğe Ruud van Nistelrooy'u getiren PSV, kupayı 13. kez kazanma başarısı gösterdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda Süper Kupa finalinde şampiyon - Son Dakika
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