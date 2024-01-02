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Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 23 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika
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Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 23 sayı farkla mağlup etti

NBA'de Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti. Rockets'ın sahasında oynanan maçta Alperen Şengün 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte kaydetti. Diğer maçta Phoenix Suns, sahasında Portland Trail Blazers'ı 109-88 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Houston Rockets, Detroit Pistons\'ı 23 sayı farkla mağlup etti
02.01.2024 - 10:19,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Detroit Pistons'ı 136-113 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın sahasında Pistons'ı 23 sayı farkla yendiği maçta 27 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son 6 maçında 20 sayının altına düşmeyen Alperen, 26 sayının 20'sini 3. çeyrekte rakip potaya gönderdi.

Ev sahibi ekipte Jalen Green 22 sayı, 5 ribaunt, Tari Eason 17, Jae'Sean Tate 16 sayıyla oynadı.

Konuk takımda Alec Burks 21 sayı, 2 ribaunt, 2 asist ile oynarken, Jaden Ivey 19 sayı, 6 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı kaydetti. Jalen Duren 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Suns, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 109-88 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bradley Beal'in 21 sayı, 4 ribauntla takımını sırtladığı Suns'ta, Jusuf Nurkic 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Chimezie Metu 14 sayıyla maçı tamamladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 17 sayı, 6 asist, Jerami Grant 15, Malcolm Brogdon ve Jabari Walker 10'ar sayıyla oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks- Minnesota Timberwolves: 112-106

Toronto Raptors- Cleveland Cavaliers: 124-121

Houston Rockets-Detroit Pistons: 136-113

Milwaukee Bucks- Indiana Pacers: 113-122

Denver Nuggets- Charlotte Hornets: 111-93

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 109-88

Utah Jazz- Dallas Mavericks: 127-90

Los Angeles Clippers- Miami Heat: 121-104

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 23 sayı farkla mağlup etti - Son Dakika


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