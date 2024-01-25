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Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a mağlup oldu - Son Dakika
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Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a mağlup oldu

NBA'de Houston Rockets, sahasında karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'a 137-131'lik skorla kaybetti. Alperen Şengün 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Houston Rockets, Portland Trail Blazers\'a mağlup oldu
25.01.2024 - 10:16,
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NBA'de Houston Rockets, sahasında karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'a 137-131'lik skorla kaybetti. Houston'da Alperen Şengün 40 dakika oynadığı maçta 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti.

NBA'de normal sezon 8 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'a uzatmalarda 137-131'lik skorla mağlup oldu. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden Portland'da Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaund, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Malcolm Brogdon 19 sayı, 6 asistle oynadı. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Houston'da ise Alperen Şengün 40 dakika parkede kaldı ve 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele ederek takımın en skoreri oldu. Ayrıca Jalen Green 29 sayı, 3 asist ve Fred VanVleet de 18 sayı, 7 asistle katkıda bulundu.

Cedi Osman'ın takımı San Antonio evinde kayıp

Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 140-114 mağlup etti ve 31. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 32 sayı, 10 asist, Aaron Wiggins 22 sayı, 3 ribaund ve Chet Holmgren 17 sayı, 9 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 dakikada 9 sayı, 1 blok ile oynarken, Victor Wembanyama 24 sayı, 12 ribaund ve Devin Vassell da 21 sayı, 7 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons 113 - 106 Charlotte Hornets

Washington Wizards 107 - 118 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 96 - 105 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 131 - 137 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 126 - 116 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 109 - 132 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 114 - 140 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 134 - 112 Atlanta Hawks - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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