Hull City, Aston Villa'yı yenemedi ve yoluna yenilgisiz devam etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa ile golsüz berabere kaldı ve yoluna yenilgisiz devam etti.

İlk iki haftayı galibiyetle kapatan Premier Lig'in yeni ekiplerinden Hull City, 3. haftada evinde Aston Villa karşılaştı. Nefes kesen mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Hull City, puanını 7'ye yükseltti.

Hull City, ligin 4. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Aston Villa ise sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek.