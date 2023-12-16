Hull City, Cardiff City\'yi 3-0 mağlup etti

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İngiltere Championship ekiplerinin mücadelesinde Hull City, konuk ettiği Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti.
Ligin 22. hafta mücadelesinde, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi MKM Stadı'nda ağırladı.
Hull City, 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.
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