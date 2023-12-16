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Hull City, Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Hull City, Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti

İngiltere Championship ekipleri arasında oynanan maçta Hull City, Cardiff City'yi 3-0 yenerek galip geldi. Aaron Connolly, Scott Twine ve Ozan Tufan'ın attığı gollerle Hull City, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Hull City 5. sıraya yükseldi.

Hull City, Cardiff City\'yi 3-0 mağlup etti
16.12.2023 - 21:15,
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İngiltere Championship ekiplerinin mücadelesinde Hull City, konuk ettiği Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti.

Ligin 22. hafta mücadelesinde, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi MKM Stadı'nda ağırladı.

Hull City, 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 36 puanlı Hull City 5'inci, 30 puanlı Cardiff City ise 12'nci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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