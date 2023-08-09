Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 2. Lig ekibi Doncaster'a yenilerek İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 2. Lig ekibi Doncaster'a yenilerek İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti

09.08.2023 10:03

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında Doncaster'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İngiltere Lig Kupası 1. Tur maçında Hull City ile Doncaster karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, mücadeleyi 2-1 kaybederek ilk turda turnavaya veda etti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.

MILLER DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Hull City'nin golü 3. dakikada Estupinan'dan geldi. Doncaster'a galibiyeti getiren golleri ise 15 ve 61. dakikada Miller, kaydetti.

OZAN TUFAN, 70'TE OYUNA GİRDİ

Milli futbolcu Ozan Tufan, 70. dakikada oyuna girerken performansıyla mağlubiyetin önüne geçemedi. Hull City bu sonuçla, İngiltere Lig Kupası'nda 2. Lig ekibine mağlup olarak turnuvadan elendi.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 2. Lig ekibi Doncaster'a yenilerek İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 2. Lig ekibi Doncaster'a yenilerek İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti - Son Dakika
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