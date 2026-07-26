Hull City, Konyaspor'u 3-0 Yendi
Hull City, hazırlık maçında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Enis Destan, Arif Boşluk ve Abu Kamara'nın golleriyle farklı kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, hazırlık maçında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Slovenya'da kamp yapan Konyaspor, özel maçta iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı.
Enis Destan'ın 28. dakikadaki golüyle öne geçen Hull City, Arif Boşluk'un 52. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
İngiliz ekibi, Abu Kamara'nın 73. dakikada kaydettiği golle Aluminij Sports Park'tan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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