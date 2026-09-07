Hull City'nin Yunan kalecisi Tzolakis, Premier Lig'de ilk 3 maçta gol yemeyen 3. kaleci oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin kaleci antrenörü Erbil Bozkurt, Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i uzun süre takip ettikten sonra transfer ettiklerini ve uzun vadede güçlü bir kaleci grubuna sahip olduklarını söyledi.

Championship play-off'larında Milwall ve Middlesbrough ile oynadığı 3 maçta da gol yemeyen Hull City, bu performasını 10 yıl sonra döndüğü Premier Lig'e de taşıdı.

Manchester United, Coventry City ve Aston Villa karşısında kalesini gole kapatan Hull City, Premier Lig'de gol yemeyen tek takım olarak sezona beklentilerin çok üstünde bir başlangıç yaptı.

2024'ten bu yana Hull City'nin kaleci antrenörlüğünü yapan Erbil Bozkurt, bu başarıya takımdaki tüm futbolcuların katkısıyla ulaşıldığını belirterek, "Tabii birçok kişi kaleci olarak bakıyor ama savunma oyuncuları olsun, savunmanın ileride forvetle başlaması olsun, takım olarak çok önemli işler yapıyoruz." dedi.

Aston Villa maçını da kazanmaya çok yaklaştıklarını dile getiren Bozkurt, "Sezon başında bize 'İlk 3 maçta 7 puan alabilirsiniz.' deselerdi biz hemen o 7 puanı kabul ederdik. Genel olarak takım çok iyi. Soyunma odası, futbolcuların karakterleri çok iyi. Teknik ekip gerçekçi. Neyi takım olarak iyi yaptığımızı ya da eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. ve nerede olduğumuzu da çok iyi biliyoruz. İnşallah daha da iyi olur." ifadelerini kullandı.

"Tzolakis, bizim çok istediğimiz bir kaleciydi"

Takıma bu yaz katılan 23 yaşındaki Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'in uzun süredir listelerinde olduğunu aktaran Erbil Bozkurt, "Bizim çok istediğimiz bir kaleciydi. Tabii transfer döneminde birçok ismi izlememiz gerekiyor. Scouting ekibi, yöneticilerimiz, başkanımız çok yardımcı oldu. Tzolakis, en başından beri izlediğimiz ve benim istediğim kalecilerin en başındaydı. Buraya gelmesi de çok önemli. Bizim için çok büyük bir transfer. Çok sakin bir kaleci. Daha 23 yaşında ve ileride çok daha başarılı işler yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yunan file bekçisinin Olympiakos ile 2024 yılında UEFA Konferans Ligi'ni kazandığını anımsatan Bozkurt, "Çok gelişmek isteyen bir kaleci. İleriye bakıp kendisini daha da geliştirmek isteyen bir isim olduğu için her şey şu an çok iyi gidiyor. Onunla çalışmak da çok zevkli çünkü daha da iyi olmak istiyor. Çok açık biri, karakteri çok düzgün. Bence daha da iyi olacak, buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kalecilerin Championship ve Premier Lig'de çok zorlandığını kaydeden Bozkurt, "Çünkü adaptasyon süreci çok önemli. Belki dünyanın başka bir liginde yan toplarda, ortalarda kalecilere bu kadar fiziksel iş düşmüyor. İnşallah yılın kalecisi olursa hem bizim için hem kendisi için çok büyük bir başarı olur. Ama daha sezon uzun, çok maç var." dedi.

-"İleriye bakınca bence kaleci sorunumuz olmayacak"

Hull City'nin kaleci havuzunu da değerlendiren Erbil Bozkurt, "A takım kalecileri önemli ama 21 yaş altı takımdan bizimle her gün antrenman yapan 2-3 kaleci oluyor. İleriye bakınca bence kaleci sorunumuz olmayacak. Buradaki kaleci grubu çok güçlü. Herkes birbirine yardım etmek istiyor." diye konuştu.

Bozkurt, kalecilerle sezona ve maçlara nasıl hazırlandıklarına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

"Herkesin kendine göre bir sistemi, yöntemi var. Kalecilikte bence doğru ya da yanlış yok. Önemli olan kalecinin görevini yapması, o da gol yememek. Şimdi birçok antrenör kalecilerin ayaklarına bakıyor. Bunlar çok önemli şeyler ama kalecinin en önemli görevi gol yememek. Şut kurtarış yüzdesi yine çok önemli. Benim önceliğim kalecilerimizin adaptasyon sürecinde yanında olmak ve maç içinde olabilecek pozisyonları antrenmanda yaşamaları. Antrenmanın maç gibi geçmesi çok önemli."

Tzolakis, performansıyla zirvede

Ligin gol yemeyen tek kalecisi Konstantinos Tzolakis, kurtarışlarıyla sezona etkili bir başlangıç yaptı.

2-0 kazandıkları Manchester United maçında 5, 1-0 kazandıkları Coventry City karşısında 3, 0-0 sona eren Aston Villa mücadelesinde de 1 kurtarış yapan Yunan kaleci, toplam 9 kurtarışa imza attı.

Premier Lig tarihine geçti

Olimpiakos kalesinde son iki sezonda 35 maçı gol yemeden tamamlayan Konstantinos Tzolakis, Premier Lig tarihinde de yeni çıkan takımların kalecileri arasında ilk 3 maçta gol yemeyen 3. isim oldu.

Daha önce 1998-99 sezonunda Charlton Athletic kalecisi Sasa Ilic, 2017-18 sezonunda da Huddersfield Town kalecisi Jonas Lössl bunu başarmıştı.

Ağustos ayının oyuncusu ödülüne aday gösterildi

Konstantinos Tzolakis, Premier Lig tarafından ağustos ayının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ödüle aday diğer oyuncular ise Riccardo Calafiori (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Mamadou Sangare (Brentford) ve Yoane Wissa (Newcastle United) oldu.