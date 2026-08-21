Hull City, Premier Lig'e Dönüyor - Son Dakika
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Hull City, Premier Lig'e Dönüyor

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Hull City, Premier Lig'deki ilk maçında Manchester United ile karşılaşacak. Sakatlık sorunları var.

İngiltere Premier Lig'e 10 yıl aradan sonra geri dönen Hull City, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın Manchester United ile karşılaşacak.

Championship'te geçen sezon büyük heyecana sahne olan play-off maçlarının ardından Premier Lig biletini alan Hull City, yarın MKM Stadı'nda TSİ 14.30'daki mücadeleyle 38 haftalık lig maratonuna başlayacak.

Mayıs ayından bu yana kadrosuna çok sayıda yeni isim katan Hull City'de sakat futbolcuların fazlalığı nedeniyle teknik direktör Sergej Jakirovic'in takımı bir üst lige taşıyan oyuncularla yeni transferler arasında dengeli bir kadroyla Manchester United karşısında puan araması bekleniyor.

Kadroya 11 takviye

Yaz transfer döneminin son günü olan 1 Eylül'e kadar sağ kanat, orta saha ve forvet bölgelerini yeni isimlerle takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, 11 transferle şu ana dek hareketli bir dönem geçirdi.

Kalesini Konstantinos Tzolakis ve Jack Butland ile güçlendiren Hull City, savunmaya ise kulüp rekoru bonservis bedeliyle alınan Nobel Mendy'nin yanı sıra Lucas Herrington ve Matt Targett takviyesini yaptı.

Orta sahada Jens Hjerto-Dahl, Hidemasa Morita, Lucas Gourna-Douath ve Oscar Zambrano'yu renklerine bağlayan Hull City, sol kanatta Elliot Stroud ve forvette de geçen sene kiralık olarak formasını giyen Joe Gelhardt'ı kadrosuna kattı.

Sakatlıklar teknik heyeti zorluyor

Ligin ilk haftasında Manchester United, 4. haftasında Chelsea ile puan mücadelesi verecek Hull City'de önemli isimlerin sakatlığı, teknik direktör Sergej Jakirovic'i düşündürüyor.

Yeni sezonda Konstantinos Tzolakis'in kaleyi koruyacağı Hull City'de Rangers'tan transfer edilen file bekçisi Jack Butland ise kolundaki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi ve yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Geçen sezon 38 maçta forma giyen stoper Charlie Hughes'un kasık sakatlığı nedeniyle kadroya dönüş tarihi henüz belli değil. Yine kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Darko Gyabi'nin en az 3 ay forma giymesi beklenmiyor.

Sporting Lizbon'dan transfer edilen ve baldırından sakatlanan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita bireysel antrenmanlara başlarken, 31 yaşındaki futbolcunun Manchester United maçı kadrosunda yer alması planlanıyor.

Arka adalesindeki sakatlığının nüksetmesinin ardından yeniden antrenmanlara dönen sağ bek Cody Drameh'in de kadroya alınması öngörülüyor.

Oli McBurnie, bu sezon da Hull City'nin gol umudu

Geçen sezon Hull City formasıyla attığı 17 golle takımının Premier Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan 30 yaşındaki Oli McBurnie, yeni sezonda da takımının ileri uçtaki gol umudu olacak.

Kiralık olarak forma giydiği geçen sezon 14 golle takımının skor yüküne katkıda bulunan ve Leeds United'dan bonservisi alınan Joe Gelhardt'ın ise ayak bileğindeki sakatlığın geçmesinin ardından gelecek hafta takımla çalışmaya başlaması bekleniyor.

Manchester United'da bu yaz sakin geçti

Geçen sezon göreve geldikten sonra Premier Lig'deki tüm teknik direktörlerden fazla puan toplayan Michael Carrick ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Manchester United, geçmiş yılların aksine transferin en sakin takımları arasında yer aldı.

Ligin yeni takımları Ipswich Town ve Coventry City'nin aralarında yer aldığı 11 kulüp, Manchester United'dan fazla harcama yaptı.

Manchester ekibi, Brezilyalı yıldızı Casemiro'nun ayrılışı sonrası Chelsea'den Andrey Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'a 83 milyon sterlin bonservis ödeyerek orta sahaya takviye yaptı.

Manchester United'ın sol bek pozisyonunda Luke Shaw'a da alternatif bir isim arayışında olduğu biliniyor.

Hull City karşısında 2 eksik

Manchester temsilcisinde Matthijs de Ligt ve Mason Mount, sakatlıkları nedeniyle Hull City deplasmanında kadroda yer almayacak.

Belinden ameliyat edilen de Ligt, bireysel antrenmanlara başlarken, Mount'un ise gelecek hafta idmana çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

Manchester, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

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