Hunter Hale ile Yollar Ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Hunter Hale ile yollarımız ayrılmıştır. Hunter'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz."
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