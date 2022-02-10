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Hüseyin Çeri: "Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil" - Son Dakika

Hüseyin Çeri: "Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil"

10.02.2022 16:58
Hüseyin Çeri: "Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil"

Genç Milli Takım ile Balıkesirspor ve Bandırmaspor'da forma giyen eski futbolcu Hüseyin Çeri, Bandırmaspor'un Süper Lig hedefini değerlendirdi.

Genç Milli Takım ile Balıkesirspor ve Bandırmaspor'da forma giyen eski futbolcu Hüseyin Çeri, Bandırmaspor'un Süper Lig hedefini değerlendirdi.

TFF 1. Lig'de başarılı gidişiyle dikkat çeken Bandırmaspor'un Süper Lig hedefini değerlendiren eski milli kaleci Hüseyin Çeri, Süper Lig'in Bandırma'ya uzak olmadığını belirtti. Bandırmaspor'a Süper Lig'de en büyük engelin ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çeken Çeri, "Bandırmaspor şu an çok iyi futbol oynuyor. Bandırmaspor'un futbolu tüm kesimlerce beğeni ile izleniyor. Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil. Süper Lig yolunda Bandırmaspor'un önünde tek engel ekonomik sıkıntılar. Bandırmaspor'un önüne engel çıkmazsa Play-Off'a rahat gider. Takım iyi giderken özellikle ekonomik durumu iyi olanlar ve Bandırmalılar ellerini cebine atmalı. Bu takım desteği hak ediyor. Bir de 24. haftaya bakmak lazım. Biz Eyüpspor ile oynuyoruz. Eyüpspor bizim altımızda. Ligin en kritik haftası. Final havasında maçlar var. Bandırmaspor bu maçı mutlaka almalı. Puan kaybına tahammülü yok" şeklinde konuştu.

Hüseyin Çeri, 1974-1978 yılları arasında Genç Milli Takım, 1975-1979 yılları arasında Balıkesirspor ve 1979-1982 yılları arasında Bandırmaspor'da kaleci olarak forma giydi. - BALIKESİR

Hüseyin Çeri: Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil

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Spor Toto Süper Lig, Bandırmaspor, Milli Takım, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Çeri: 'Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil' - Son Dakika Spor


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