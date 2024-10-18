Hüseyin Ege Tekdemir, Dünya Şampiyonası'nda Altın Peşinde - Son Dakika
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Hüseyin Ege Tekdemir, Dünya Şampiyonası'nda Altın Peşinde

Hüseyin Ege Tekdemir, Dünya Şampiyonası\'nda Altın Peşinde

Milli boksör Hüseyin Ege, 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

18.10.2024 12:19
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Milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, ilk kez katılacağı 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Türkiye şampiyonluğunun yanında bu yıl Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan 18 yaşındaki Hüseyin Ege, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönme peşinde.

Milli takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyor.

Tekdemir, AA muhabirine, 11 yaşında Adana Çukurova'da antrenman yaptığı sırada ayağının kırıldığını söyledi.

Kırık nedeniyle boksa ara verdiğini anlatan Hüseyin Ege, "Psikolojik olarak da sıkıntıya girmiştim, bırakma aşamasına kadar gelmiştim. Bir çöküşe girdim. Düzeldikten sonra tekrar boksa devam etmek istedim. Devam edince eskisi gibi oldum. Tekrar iyi ilerledim. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum." dedi.

Başarılı olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Hüseyin Ege, Dünya Şampiyonası'na katılacak takımda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

Kastamonu'da şampiyona hazırlandıklarını belirten Hüseyin Ege, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Çift antrenman yapıyoruz. Hız kesmeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Boksta hedefim Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk. Dünya Şampiyonası'na ilk defa katılıyorum. İnşallah şampiyon olup, İstiklal Marşı'mızı okutacağım." şeklinde konuştu.

Olimpiyatlara katılmayı çok istediğini kaydeden de milli boksör, "Olimpiyatlarda da ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Olimpiyatın ardından profesyonel boksa geçmeyi düşünüyorum. Türkiye'yi güzel arenalarda, güzel organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hüseyin Ege Tekdemir, Dünya Şampiyonası'nda Altın Peşinde - Son Dakika

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