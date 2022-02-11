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Hüseyin Eroğlu: "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik"

11.02.2022 18:43

- Hüseyin Eroğlu: "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iç sahada kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik.

- Hüseyin Eroğlu: "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, iç sahada kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik. Daha az hata yapmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Çok kritik ve kazanmamız gereken bir maçtı. Maça rakibe alan daraltıp baskı yapma isteğiyle başladık ama bunu yapamadık. Oyunun başlarında yaptığımız pas hatalarıyla topun peşinden koşmak durumunda kalınca oyunu dengeleyemedik. Attığımız golden sonra oyun bizim lehimize iyi gidiyordu. Topa sahip olduğumuz bölümde rakibin direncini kırmıştık ama 45. dakikada gelen gol ister istemez dengemizi bozdu. Hem hastalıktan hem de sakatlıktan dolayı oyuncu değişikliği yapmak durumunda kaldım. Bu da direncimizi düşürdü. İkinci yarı gol atmak için riskler aldık ve kalemizde kontra ataktan bir gol gördük. Daha çok direnç vermemiz lazım. Şu anda psikolojik olarak kırılmalar yaşıyoruz. Bir şekilde gol bulup onu korumamız ve yemememiz lazım. Bunlar bizim için önemli. Bunun üzerinde daha çok yoğunlaşacağız. Savunma anlamında biraz daha dengeli olmaya başladık ama daha az hata yapmamız gerekiyor. Kazanmamız gereken maçları kazanmamız gerekiyor. Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik. Geri kalan maçlarda da kazanmamız gereken maçlar var. 4 gün sonra deplasmanda oynayacağımız Denizlispor maçına iyi hazırlanıp bunu telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik
Hüseyin Eroğlu: Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik
Hüseyin Eroğlu: Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik

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Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Bu maçı kaybederek rakibe çok değerli bir 3 puan verdik" - Son Dakika
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