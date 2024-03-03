- Hüseyin Eroğlu: "Bundan sonraki haftalarda bu puan kaybını telafi edeceğiz"
ÇORUM - Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir puan aldık. Gönül isterdi ki üç puan alalım. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi edeceğiz" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Çorum FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, müsabakanın iki takım içinde önemli bir maç olduğunu belirterek, "Play-off barajındaki birçok takım puan kaybetti. Buna bakıldığında 3 puan alan iki takım da önemli bir avantaj sağlayacaktı. Penaltı konuşulabilir. İlk penaltı kalecimizin başarısıydı. Ama diğer anlamda gol bulsaydık maç bizim de lehimize dönebilirdi. İki tane şutumuz vardı. Birçok pozisyonumuz rakipten döndü. Vuruşu yapamadık, son atışı yapamadık. Maça baktığımızda beraberlik iki takım için de normal. Maçta topa sahip olduğumuz bölümleri biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu. Çok pas hataları yaptık. Kaptırdığımız toplar ister istemez rakibin üstün olmasını gösterdi. Hücum geçişlerini değerlendirebilseydik üç puanın sahibi olabilirdik" diye konuştu.
Maçta tekrar edilen penaltı vuruşlarının ikisini de kurtaran kaleci Zafer'den övgüyle söz eden Eroğlu, "Kalecimiz savunmamızla birlikte iyi bir performans ortaya koydu. Pozisyona baktım, pozisyon penaltı. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok. Tekrarına baktığımızda birçok böyle pozisyonlar oluyor. Ceza sahasına girişlerle ilgili son zamanlar tekrar hiç görmemiştim. İlahi adalet yine gol olmadı. Bir puan aldık. Gönül isterdi ki üç puan alalım. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi edeceğiz. Deplasmanda rakibimizi yenemedi. Üzülsek de, bir puanla dönüyoruz. Bundan sonra Çorumspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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