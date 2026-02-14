Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya Veda Mesajı - Son Dakika
Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya Veda Mesajı

14.02.2026 17:39
Eroğlu, ayrılma kararında hakemlerin etkili olduğunu ve Çorum'un Süper Lig hayallerini temenni etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Çorum camiası için veda mesajı yayımladı.

Eroğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı veda mesajında, Çorum FK'den ayrılma kararında hakem kararlarının çok önemli etkisi bulunduğunu belirtti.

Başlangıç ve bitişlerin hayatın her alanında yer aldığına işaret eden Eroğlu, "Bazen her şey çok güzel başlar, güzel de bitmesi için inanılmaz çaba gösterirsiniz ama olmaz. Arca Çorum FK ile Süper Lig hedefiyle çıktığımız yolda ne yazık ki vedalaşmak zorunda kaldık. Bu vedada adalet duygumuzu zedeleyen hakem kararlarının çok önemli etkisi olduğunu tüm spor kamuoyunun bilmesini özellikle istiyorum. Lütfen bunu bir bahane olarak görmeyin. Futbol ailesinin bir ferdi olarak gerçekten kırgın ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Her zaman yanlarında duran kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu başta olmak üzere yönetim kuruluna, personele, futbolculara, taraftara ve Çorum şehrine teşekkür eden Eroğlu, sezon sonunda Çorum'un Süper Lig hayallerinin gerçek olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu'ndan Çorum FK'ya Veda Mesajı
