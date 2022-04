Altınordu-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında ağırladığı Manisa FK'yi 1-0 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz ve bunun keyfini çıkaracağız." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, inanan, mücadele eden, son ana kadar oyun disiplininden kopmayan bir takım olduklarını söyledi.

Bu seviyeye kolay gelmediklerini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"Süreç bizim için sancılı geçse de şu an geldiğimiz nokta mutluluk verici. Herkes Altınordu ile ilgili 6 hafta önce 'düştü' yorumları yapıyordu. Aslında Altınordu takımını tanıyanların bunu tahmin etmeleri gerekiyordu. Yıllardan beri hep şunu vurguluyordum, son maçlar Altınordu'nun hep çıkış maçları. Nitekim yine öyle oldu. Her oyuncum şu an hazır. Bugün Serhat'a (Öztaşdelen) ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisi ikinci kez bu ligde forma giyiyor ve 2004 doğumlu. O da bugün hem performansıyla hem olgunluğuyla çok iyiydi. Bugün kazandığımız için çok mutluyuz ve bunun keyfini çıkaracağız. Ancak yarından sonra MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacağız."

Altay: "Play-off'a gitmek istiyoruz"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, galibiyeti nedeniyle Altınordu'yu tebrik etti.

Maçın başında basit bir gol yediklerini kaydeden Altay, "Geriye düştükten sonra oyunu çeviremedik. Yeterli değil ama en az 3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik, maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. O yüzden de çok üzgünüm. Çok önemli bir seri yakalamıştık. Bu serinin sonunda da play-off için umutlarımızı taze tutacaktık. Ben hiçbir zaman mazeret üreten bir teknik adam değilim. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, elimizden gelenin en iyisini yapıp, play-off'a gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.