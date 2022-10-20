Samsunspor zirveyi hedefliyor - Son Dakika
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Samsunspor zirveyi hedefliyor

20.10.2022 09:53
Samsunspor zirveyi hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Seri galibiyetler yakaladığımızda yukarıya doğru tırmanışa geçeceğiz.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Seri galibiyetler yakaladığımızda yukarıya doğru tırmanışa geçeceğiz." dedi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanmanın takıma moral anlamında katkı sağladığını söyledi. Samsunspor'un sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını belirten Eroğlu, "İlk geldiğim gün, 'sezon sonu şampiyon olacağız' dedim. Bu sözümü tekrarlıyorum. Ligde puan kayıpları yaşadık. Baktığınızda üst sıralarla puan anlamında çok büyük bir fark yok. Benim olduğum 3 maçlık süreçte de puan kayıpları yaşadık ama her maçı da alabilirdik. Talihsizlikler ve eksiklikler yaşadık. Önümüze bakmak zorundayız. Bir seri yakaladığımızda yukarıya doğru tırmanışa geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğlu, antrenör ve teknik adam değişikliğinden sonra futbolcuların sisteme adaptasyonunun kolay olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti.

"Sahadaki performansın hep artmasını isteyen bir teknik adamım. Bunu ilk iç saha maçında göstermiştik. Lig çok uzun maraton. İstikrarı yakaladığımızda ve oyuncularımızın bireysel performanslarını yukarıya çektiğimizde tırmanışa geçeceğiz. Şu an adaptasyon süreci yaşıyoruz. Keşke oynadığımız 3 maçı da galip getirebilseydik ama istediğimiz gibi de olmadı. Bundan sonraki her maça kazanmak için çıkıp, yukarıya tutunmak istiyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, pazar günü sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA
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Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor zirveyi hedefliyor - Son Dakika

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