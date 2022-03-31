Hüseyin Yücel: Kupayı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz - Son Dakika
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Hüseyin Yücel: Kupayı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz

31.03.2022 10:11
Hüseyin Yücel: Kupayı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz

Ernak: Final için iddialıyızSavaş: Kazanmak önemliydiBaygül: Şampiyonluk için kurulmuş bir takımızUğur DEMİRKIRDI – Serhan TÜRK / LEIDEN (Hollanda), - FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti.

Ernak: Final için iddialıyız

Savaş: Kazanmak önemliydi

Baygül: Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız

Uğur DEMİRKIRDI – Serhan TÜRK/ LEIDEN (Hollanda), - FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 77-71 mağlup etti.Bahçeşehir Koleji'nde Oğuz Savaş 16, Jamar Smith 15 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ev sahibi ekipte ise Dunn kaydettiği 17 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşmasını kazanması ya da 5 sayıya kadar farkla kaybetmesi halinde adını finale yazdıracak. Karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ve basketbolcular Muhammed Baygül ile Oğuz Savaş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak karşılaşmayı değerlendirdi. ardından Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, "İnşallah yolumuz final. Kupayı da Türkiye'ye kazandıracağız" dedi.YÜCEL: KUPAYI TÜRKİYE'YE KAZANDIRMAK İSTİYORUZHüseyin Yücel, kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istediklerini söylerken, "Kazandık, zorlu olacağını biliyorduk. Takım çok iyi mücadele etti. 10-12 sayı geriden geldik. Mücadeleyle birlikte toparladık. Türk seyircimize teşekkür ediyorum. Evimizde gibi oynadık. Çok şükür sayı avantajıyla birlikte İstanbul'a geliyoruz. İnşallah yolumuz final. Kupayı da Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.ERNAK: FİNAL İÇİN İDDİALIYIZBaşantrenör Erhan Ernak, ikinci yarı gerçek kimliklerini ortaya koyduklarına vurgu yaparken, "Deplasmanda kazanmak birinci hedefimizdi. Zorlu bir atmosfer vardı. Rakip iyi de basketbol oynayan bir takım. Bu ligi çok iyi biliyorlar ve hazır gelmişler. 3'üncü periyotta 10 sayı gerideyken yapmış olduğumuz adam değişmeli savunma bir parça belirleyici oldu. Ritmimizi arttırabildik. Normalde dış atışı daha yüzdeki kullanan bir takımız, daha az top kaybı olan bir takımız. Atmosferin de etkisiyle burayı iyi yönetemedik. Evimizde daha az top kaybı daha iyi yüzdeli dış atışla, finalin kapısını aralayacağız. 3'üncü periyottan sonra kalitemizi ortaya koyduk.  Zorlu bir gruptan geldik. Leiden da, Bakken Bears da aynı gruptan çıkarak geldik. İlk 4'ün 3 takımı olduk. Temkinli olmayı seven bir antrenörüm. Yarı finali atlatalım, final için iddialıyız zaten" şeklinde konuştu.  SAVAŞ: KAZANMAK ÖNEMLİYDİTakımın tecrübeli ismi Oğuz Savaş, geriden gelip kazandıkları için mutlu olduklarını söylerken, "Çok kritik bir maçtı. Kazanmak önemliydi, 6 sayıyla kazandık ama zor maç oldu. Güzel bir avantajla evimize dönüyoruz. İnşallah ikinci maçı da kazanarak finale çıkmak istiyoruz. İlk yarı dağınık bir görüntü sergiledik. İkinci yarı kendimize geldik ve 6 sayılık avantaj yakaladık" diye konuştu.BAYGÜL: ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULMUŞ BİR TAKIMIZ

Muhammed Baygül, iyi bir galibiyet aldıklarını belirtirken, "Güzel bir maç oldu, küçük ama dolu bir salonda oynadık. Rakibimiz dirençliydi ve tempolu bir oyun oynadılar. Maçın sonunda kalitemize gösterdik. Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız, inşallah kupayı kaldıracağız" dedi

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Bahçeşehir Koleji, Hollanda'dan avantajla dönüyor Bahçeşehir Koleji, Hollanda'dan avantajla dönüyor ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından ZZ Leiden-Bahçeşehir Koleji maçının ardından

Bahçeşehir Koleji, Hüseyin Yücel, Hollanda, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel: Kupayı Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz - Son Dakika


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