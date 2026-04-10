Hyeon-gyu Oh: 'Gol Atarsam Takımım Kazanır'

10.04.2026 23:29
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Oh, 2 gol attığı maç sonrası daha fazlasını hedefliyor.

BEŞİKTAŞLI Hyeon-gyu Oh, "Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi" dedi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynadıkları Fenerbahçe derbisini kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Oh, "Derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu hafta da bizim için zor geçti. Derbi bizim için çok önemliydi. Bu zorluğu yaşadık ama bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir performans çıkardık. Bugün galip geldiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş taraftarı önünde harika bir atmosferde oynadığını söyleyen Oh, "Evimizde oynadığımız her maçta ben bir final maçında oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Harika bir atmosferde taraftarımızın önünde oynuyorum" şeklinde konuştu.

'BUGÜN 2 GOL ATTIM AMA DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİM'

15 gol atması halinde kendisine hediye alınacağı ve bu konudaki düşünceleri sorulan Güney Koreli golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu gerçek bir konu olmayabilir ama atarsak başkanla konuşabiliriz. Ben takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Gol atarsam takımımız maç kazanır. Elimden geldiğince her maç gol atmaya çalışıyorum. Bugün 2 gol attım ama 3, 4 daha fazlasını atmam gerekirdi."

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUZ'

Gelecek yıl Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini dile getiren Hyeon-gyu Oh, "Kupa bizim için önemli, kalan maçlar bizim için önemli. Kupa da aynı zamanda bizim için iyi bir motivasyon. Avrupa'da kupalara oynamak istiyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Kupada da finali istiyoruz. Umuyorum kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR GÜNDÜ'

Kendisi için düzenlenen imza gününü inanılmaz olarak niteleyen Oh, sözlerini şöyle noktaladı:

"O gün taraftarımıza geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir gündü. O kadar insanın gelmesini ben hiç beklemiyordum. Umuyorum seneye organizasyonu yaptığımızda daha fazla taraftar gelir. Bu sefer de 10 saat kadar oturup onlarla bir imza günü yaparız."

Kaynak: DHA

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

23:53
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
23:16
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
22:55
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad’da
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da
21:56
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
Müzakerelere ev sahipliği yapacak Pakistan lideri Şerif: Tamam ya da devam
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
