Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo'da 37 yaşındaki oyuncu Iago Aspas'ın sözleşmesi yenilendi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısında yetiştiği Celta Vigo'da uzun yıllardan bu yana forma giyen Aspas'ın mukavelesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

Iago Aspas, bu sezon LaLiga'da çıktığı 16 maçta 6 gole imza attı.

Kariyerinde efsanesi kabul edildiği Celta Vigo'nun yanı sıra Liverpool ve Sevilla'da da oynayan deneyimli santrfor, İspanya Milli Takımı'nda da görev yaptı.