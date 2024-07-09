İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylık için başvuracak - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylık için başvuracak

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak. Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurusu 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

09.07.2024 23:39
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Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak. 16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylık için başvuracak - Son Dakika

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