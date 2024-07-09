İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylık için başvuracak

Spor

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak. 16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi. - TRABZON