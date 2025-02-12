İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti - Son Dakika
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