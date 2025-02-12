İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hacıosmanoğlu, daha önce Büyükekşi hakkında ''Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç'' demişti.

12.02.2025 10:49
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İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre federasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"OYNAMA YAPILMIŞ, BU BİR SUÇ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında, Mehmet Büyükekşi döneminin mali tablosuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, "Mali genel kurulda 5,9 milyon TL artı mali tablo sundular, ancak yapılan incelemelerde bu tablonun 278 milyon TL eksi olduğu ortaya çıktı. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Mehmet Büyükekşi için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Dracarys null:
    Aynı suç duyurusu gavatsarayın yasa dışı bahis ve karaborsa olayında da bekliyoruz. 23 16 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    dikkatleri başka yöne çekip, fb için ne yapılabilir diyor, bu acır ve aliko taktiği 17 12 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    aferin sana baskı azaltma çabaları 14 7 Yanıtla
  • Ateş:
    Ekşinin yanında Gs yide bi inceletin bence. 7 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    tff maliyeye beyanname vermiyormu orda bellidir ne oldugu 3 4 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    m ekşi nin herşeyi ne kayyum atanmali. hırsız vaaar 4 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BENİ BU TFF BAŞKANLIĞI TRABZONSPOR LU OLDUĞUNA ARTIK KİMSE İNANDIRAMAZ GİZLİ FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ ÇİKARSA ŞAŞIRMAM 4 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    senin bir şey yapacağın yok tasını tarağını topla bi git. 3 0 Yanıtla
  • Elif2016:
    soyan soyana 3 0 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    fener ici 0 0 Yanıtla
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