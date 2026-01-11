İbrahim Üzülmez\'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbul ekibi Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.

''DENGELERİMİZİ BOZDU''

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıya iyi başlamak istediğimiz bir maçtı. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerine yaptık ama saha içerisinde hazırlıklı olmadığımız bir kırmızı kart, dengelerimizi bozdu.'' dedi.

"YABANCI OYUNCUYU LİMON GİBİ SIKMAK LAZIM''

Müsabakanın 18. dakikasında kırmızı kart gören Gianni Bruno'nun kendisine hakim olması gerektiğini belirten İbrahim Üzülmez, "Daha önce de bu tür olaylar oldu. Ceza sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Bilmiyorum, benden sonra arkadaşları toplayıp bir özür dilemiş herhalde. Giden 3 puan. Belki hoca gidiyor. Gene de 10 kişi mücadele eden oyuncu grubundan Allah razı olsun. Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin. Oyuncu da kendi öz eleştirisini yapsın. Bu şekilde oyuncu da yol alır, teknik adam da yol alır, kulüp de yol alır. Hep beraber yükümüzü alırız, yolumuza gideriz. Her şeye rağmen sorumluluk alacağız. Bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.