İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması

25.03.2022 16:24
İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

İbrahim Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.

"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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İbrahim Üzülmez, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına teşekkür Açıklaması - Son Dakika


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