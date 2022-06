İbrahim Yılmaz: Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına yakın olmak demek

"Finalde attığım 2 gol paha biçilemez"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,- İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, "Milli takıma gitmeyi hedefliyorum. İnşallah bunu da başaracağım. Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına yakın olmak demek. Bu sene önümüzde örneği de var, Umut Bozok. Attığı 20 golle A Milli olma şansını elde etti. Ben de buna çok yakın olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu sene bunu gerçekleştirmeyi istiyorum" dedi.İstanbulspor'da geçtiğimiz sezon görev aldığı 37 maçta; 18 gol atıp, 6 asist yaparak takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan İbrahim Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu İstanbulspor'un eski günlerine döneceğini dile getiren İbrahim Yılmaz, "Çok mutluyuz. Süper Lig'e çıkalı sayılı günler oldu. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Teknik heyet, takım arkadaşlarım mükemmel bir sezon geçirdik. Hak ettiğimiz yerdeyiz. İstanbulspor, köklü bir camia. Süper Lig'e yükseldiğimiz, bunun içinde bulunduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İnşallah yeni sezonda da daha iyi bir kadroyla İstanbulspor'un eski günlerine döneceğini ümit ediyorum" diye konuştu."FİNALDE ATTIĞIM 2 GOL PAHA BİÇİLEMEZ"Geçtiğimiz yıl attığı 18 golle takımının en skorer ismi olan İbrahim Yılmaz, Bandırmaspor ile oynadıkları play-off finalinde attığı 2 golün paha biçilemez olduğunu söyledi. İbrahim Yılmaz, "Bu sezon 18 gol attım. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden mutluluk vericiydi benim için. Ancak finalde attığım 2 gol paha biçilemez. Finalde attığım goller benim için mutluluk vericiydi. Bu yıl iyi bir sezon geçirdim. İnşallah gelecek sezon da üstüne de koyarak kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bunun için de çalışmalara en yakın zamanda başlayacağız" şeklinde konuştu."İSTANBULSPOR'UN ADININ GEÇTİĞİ YERDE 'İLK SENE KÜMEDE KALALIM' GİBİ SÖZLER OLMAZ"Süper Lig'deki ilk yıllarında takımın hedefi sorulan İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu: "İstanbulspor her zaman hedef takım olmuştur. İstanbulspor'un adının geçtiği yerde 'ilk sene kümede kalalım' gibi sözler olmaz. Hocalarımız kadro planlamamızı yapacak, başkanla beraber. Lige renk katacağımızı düşünüyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum.""SÜPER LİG'DE OYNAMAK HER ZAMAN MİLLİ TAKIM KAPISINA YAKIN OLMAK DEMEK"

A Milli Takım'da forma giymek istediğini söyleyen İbrahim Yılmaz, Süper Lig'de forma giymenin milli takıma yakın olmak olduğunu getirdi. Kasımpaşa'da attığı 20 golle gol kralı olan ve A Milli Takım'a davet edilen Umut Bozok örneğini veren 28 yaşındaki golcü, "Süper Lig kariyerim 17 yaşında başlamıştı. Çok genç yaşta Süper Lig'de oynama fırsatı bulmuştum. Tabii ki buraya hazırım. Daha önce de oynadım. Uzun zamandır İstanbulspor'dayım, 6 yıl oldu. Şimdi Süper Lig'de elimden gelenin en iyisini yapacağım. 18 gol değil, daha da üstüne koymam lazım. Çünkü hedeflerim var. A Milli Takım gibi. İnşallah bunu da başaracağımı düşünüyorum. Milli takıma gitmeyi hedefliyorum. Süper Lig'de oynamak her zaman milli takım kapısına çok yakın olmak demek. Bu sene önümüzde örneği de var, Umut Bozok. Attığı 20 golle A Milli olma şansını elde etti. Ben de buna çok yakın olduğumu düşünüyorum. İnşallah bu sene bunu gerçekleştirmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.