İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı

Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.

Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu.

1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.

90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Milan , deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

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