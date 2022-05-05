Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum - Son Dakika
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Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum

05.05.2022 13:53

Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun'a video mesaj gönderdi. Ibrahimovic, "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak, iyi yaşa ve desteğin için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun'a dünyaca ünlü isim Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj geldi.

"GERÇEK ZLATAN'DAN KOPYASINA SELAMLAR"

Dursun'a sadece tek bir Zlatan olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlar. Kendine iyi bak, desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN'UN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe forması ile 29 lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Konferans Ligi maçı olmak üzere toplam 33 maça çıktı. Bu maçlarda 11 gol atıp 2 asist yapan Dursun, toplam 1753 dakika süre aldı.

Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
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Zlatan Ibrahimovic, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum - Son Dakika


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