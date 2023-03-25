Ibrahimovic tarihe geçti! Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu

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Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçiren Zlatan Ibrahimovic, bir rekor da İsveç Milli Takımı ile kırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NDE EN YAŞLI FUTBOLCU OLDU

Ibrahimovic, Belçika ile oynanan mücadelenin 72. dakikasında Isak'ın yerine oyuna dahil oldu. 41 yaşındaki futbolcu böylece Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

ÖNCEKİ REKOR ZOFF'A AİT

Önceki rekor İtalya'nın efsane kalecilerinden Dino Zoff'a aitti. Zlatan Ibrahimovic 41 yaş 5 ayla rekoru elde ederken Dino Zoff ise 41 yaş 3 ayla bu rekoru kırmıştı.