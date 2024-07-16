Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu

Eşi Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan yıldız golcü Icardi'nin çocuklarının kimde kalacağı merak konusu olmuştu. Icardi'nin avukatı çiftin Francesca ve Isabella adındaki iki kızının velayetinin Icardi'de kalacağını söyledi. Bu haberle birlikte Icardi'nin moralinin düzeldiği öğrenildi.

16.07.2024 12:05
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Wanda Nara ile ayrılan ve boşanma aşamasında olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık sonrası çocukların kimde kalacağı büyük merak konusu olan yıldız golcünün avukatı Icardi'nin yanına gelerek durumu anlattı.

ÇOCUKLARDAN İKİSİ ICARDI'DE KALACAK

Icardi'nin avukatı Pino, Galatasaray'ın Avusturya kampına geldi. Avukatı Pino, çocuklardan Francesca ve Isabella'nın Icardi'de kalmasına karar verildiği bildirildi. Bu gelişme sonrası Icardi'nin moralinin bir nebze de olsa düzeldiği öğrenildi.

Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (25)

  • ferhat eser: Her kadın doğurabilir ama her doğuran Anne olamaz 54 4 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Offf Ferhat eser den mantıklı bi cümle 13 0 ferhat eser: genelleme kardeşim gerçekler 2 0
  • Mustafa Diker: dursun özbek dadilik yapacakmis 22 6 Yanıtla
  • Osman Koca: bir kadın 1 adamı rezilde eder vezir de eder. 25 1 Yanıtla
    Gülşan Saitmuradowa: Yarğıç mısın sen akıl felsefenle insanların hayatına burnunu sokma gereksiz yorumlar yapmayın lütfen 1 14 Özgür Çelik: Ne yaşanmış bilemeyiz burdan bir tarafı suçlamak yanlış bence 0 1
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