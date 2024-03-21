Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını test etmek için yeni bir adım attı.
Bu yeni denenen kurala göre, bir futbolcunun ofsaytta sayılması için rakibinin tamamen önünde olması gerekecek. Yapılan değişiklikle, ofsayt durumunun daha net bir şekilde belirlenmesi ve tartışmaların azaltılması hedefleniyor.
Bu kural daha net bir ofsayt çizgisi oluşturmayı amaçlıyor ve hakemlerin karar verme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. IFAB'ın bu kararı, futbolun daha adil ve şeffaf olmasını sağlama amacı taşıyor. Ancak, bu değişiklik test aşamasında olduğundan, uygulanabilirlik ve etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.
Son Dakika › Spor › IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek - Son Dakika
Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) ilk gününde milli sporcular, 6 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda özel milli judocuların bireysel müsabakaları gerçekleştirildi. Milli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu. Ayrıca yüzme ve masa tenisi branşlarında da milli sporcular başarılı performans sergiledi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Teksüt Bandırmaspor taraftar derneği, başkan Anıl Başoğlu önderliğinde iftar yemeği düzenledi. İftara, Bandırma Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi adaylar da katıldı. Taraftarlar, stat taleplerini iletmek için Gençlik ve Spor Bakanı ile iletişime geçti. Bakan, Bandırma'ya modern bir stadyum yapılması konusunda destek sözü verdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek ve 24 Mart Pazar günü Curaçao Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, Süper Lig'deki hakemlere yönelik bir analiz uygulaması başlattı. Bu uygulama ile maç öncesi her iki takımın ayrı ayrı analizleri hakemlere iletilmeye başlandı. Analizler, takımların son 3 maçının veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Bu sayede hakemlerin oynanacak maçlara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları hedefleniyor.
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