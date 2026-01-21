IFAB, maçlarda zaman kaybını azaltmak için oyuncu değişiklikleri ve VAR uygulamalarında köklü düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.
Maçlarda kaybedilen süreyi en aza indirmeyi hedefleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni düzenlemeler için bir araya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan toplantıda oyunun temposunu artıracak ve zaman geçirmeyi önleyecek kararlar masaya yatırıldı.
Toplantıda alınan en dikkat çekici kararlardan biri oyuncu değişikliklerine yönelik oldu. Buna göre değişiklik sırasında sahadaki futbolcu, artık 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Bu uygulamayla birlikte oyuncu değişiklikleri sırasında yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce oyuncuların en yakın çizgiden sahayı terk etmesi kuralına ek olarak 10 saniye sınırı da hayata geçirilecek.
IFAB toplantısında Video Yardımcı Hakem sistemine ilişkin yeni bir teklif de gündeme geldi. VAR'ın, hatalı sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart pozisyonlarına, kartların yanlış oyuncuya gösterilmesine ve yanlış verilen korner kararlarına müdahale edebilmesi için düzenleme önerisi sunuldu.
Toplantıda ofsayt kuralı da ele alındı. Hücum oyuncusunun tamamen rakibinden önde olması durumunda ofsayt sayılması yönündeki uygulamanın denemelerine devam edilmesi kararlaştırıldı. Nihai kararların, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda alınacağı bildirildi.
Son Dakika › Spor › IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?