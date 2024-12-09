IFAF Genel Kurulu Lozan'da Toplandı

Spor

Uluslararası Korumalı Futbolu Federasyonu Genel Kurulu İsviçre'de yapıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lozan kentinde yapılan kongrede, mevcut başkan Pierre Trochet güven tazelerken, eski Korumalı Futbol Milli Takımı oyuncusu Uras Aslan, IFAF Finansal Asbaşkanlığı görevine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Türkiye Ragbi Federasyonumuz tarafından aday gösterilen ve seçilen Uras Arslan'ın bu prestijli görevi başarıyla yerine getireceğine ve Türk sporuna ve IFAF üyelerine katkı sağlayacağına inancımız tam. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.