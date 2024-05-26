Iğdır'da 1. Turan Yolu Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Iğdır'da 1. Turan Yolu Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Iğdır\'da 1. Turan Yolu Bisiklet Turu Gerçekleştirildi

Iğdır Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 50 bisikletli, Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda başlayan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Iğdır Valisi Ercan Turan, turu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti. Turda sporcular 16 Türk devletine ait bayrakları taşıdı.

26.05.2024 16:46
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Iğdır'da 1.Turan Yolu Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 50 bisikletli, Aralık ilçesindeki Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'nda başlayan 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, turu, geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Vali Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dilucu Sınır Kapısıyla ilgili 'Turan Kapısı' ifadesini kullanmıştır. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için ve tüm şehitlerimize saygı temasıyla 1. Turan Yolu Bisiklet Turu'nun Iğdır'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, sivil toplum örgütlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Iğdır'da çalışan mesai arkadaşlarımın, vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi ve talebi oldu, ilgisinden dolayı herkese teşekkür ediyorum."

Sporcuların 16 Türk devletine ait bayrakları taşıdığı tur, Dilucu bölgesinden başlayıp Aralık ilçesi yakınlarında sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Iğdır'da 1. Turan Yolu Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 1. Turan Yolu Bisiklet Turu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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