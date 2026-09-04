Iğdır FK, Çorum FK'nın yıldızı Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
Alagöz Holding Iğdır FK, Süper Lig ekibi Çorum FK'da forma giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya yeni dönemde başarılar dileyerek transferi resmen duyurdu.
Alagöz Holding Iğdır FK, Serdar Gürler'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulübün açıklamasında, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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