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Iğdır FK'da Yeni Dönem

Iğdır FK\'da Yeni Dönem

Iğdır FK, Osman Özköylü liderliğinde ligde üst sıraları hedefliyor. Takımda değişiklikler planlanıyor.

06.12.2024 12:49
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Alagöz Holding Iğdır FK, yeni teknik heyetiyle Trendyol 1. Lig'de daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Yalçın Koşukavak'ın istifasının ardından Iğdır FK, teknik direktörlük görevine deneyimli çalıştırıcı Osman Özköylü'yü getirdi. Kente gelerek takımın başına geçen Özköylü, futbolcularla antrenmana çıkarak takımı değerlendirdi.

Özköylü, genel olarak beğendiği takımda bazı değişiklikler yapıp oyun sisteminde de farklı yollar izleyerek Iğdır FK'yi ligin üst sıralarına taşımayı hedefliyor.

Teknik direktör Özköylü, AA muhabirine, kulüpte yeni bir dönemin başladığını, ekibiyle birlikte beklentileri karşılamak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Mevcut sıralama ve genel durumun çok kötü olmadığını belirten Özköylü, "Tabii ki yapılması gereken değişiklikler var. Ligde aradaki makas birbirine yakın. Kazanılacak maçlar yukarıda tutar, kaybedilecek maçlar aşağıya düşürür. Artık hep yukarılarda kalmak isteyen, yukarıya oynayan, oyununu geliştiren, sonuca yansıtan, saha içinde keyif alan, keyif veren bir takım yaratmak için burada olacağız." diye konuştu.

Çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarını anlatan Özköylü, "Biraz enerjimizin, coşkumuzun düşük olduğunu gördük. Bunu yukarı çıkarmamız lazım. Oyuncu kalitemizle beraber enerjimizin de yükselmesiyle, oyun içinde yapacağımız dokunuşlarla beraber inşallah cumartesi günü Bandırma maçında alınacak iyi bir galibiyet bizim adımıza yeni bir sürecin, belki o büyük hedeflere ulaşmak için atılacak çok önemli bir adımın habercisi olacak. Bunu başaracağımıza inanıyorum, oyuncularımıza güveniyorum. Bu oyuncular çok şey yapabilecek kapasitede." ifadelerini kullandı.

"Herkesin keyif aldığı bir Iğdır takımı ortaya çıkacak"

Takımın planlarında kendilerine göre değişikliklere gideceklerinin altını çizen Özköylü, şöyle devam etti:

"İnşallah takımı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına daha çok çalışacağız, daha çok isteyeceğiz. Bu iş isteme işi, bu iş enerji işi, coşkuyla yapılan iş. Bu coşkuyla enerjiyi sahaya yansıttığımızda, oyunumuzu da istediğimiz noktalara getirdiğimizde inşallah lig içerisinde herkesin keyif aldığı bir Iğdır takımı ortaya çıkacak, ben buna inanıyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var, onu gördüm. Neticede biz yeni bir ekibiz, yeni bir teknik adam gelmiş, oyun sisteminde farklılık olacak, antrenmanlarda farklılık olacak, oyunculardan istenilen saha içerisindeki görevlerde farklılık olacak. Bunları yavaş yavaş oyuncularımıza aşılayacağız, onlara belli alışkanlıkları kazandıracağız."

Amaçlarının maç kazanmak olduğunu ve tüm karşılaşmalara bu hedefle çıkacaklarını dile getiren Özköylü, "Kısa sürede ihtiyaçlarımızı, eksiklerimizi, kendi adımıza yapmak istediklerimizi hızlı bir şekilde takıma adapte etmeye çalışacağız. Ben bunun oyuncularımızın isteğini gördükten sonra daha da hızlı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Osman Özköylü, Trendyol, Enerji, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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