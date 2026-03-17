Iğdır FK'dan 3 Futbolcu Milli Takıma Davet Edildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de görev alan 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Yeşil-beyazlı ekipte görev yapan Ryan Mendes, Özder Özcan ve Leandro Bacuna, ülkelerinin formalarını terletecek.
Özder Özcan, 25-31 Mart tarihlerinde Slovakya, Macaristan ve İtalya ile karşılaşacak 19 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi.
Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ve Finlandiya, Leandro Bacuna ise Curaçao'nun Çin, Avustralya ve İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçları için ülkelerinin milli takımına çağrıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?