Iğdır FK, Devran Şenyurt ile Anlaştı - Son Dakika
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Iğdır FK, Devran Şenyurt ile Anlaştı

Iğdır FK, Devran Şenyurt ile Anlaştı
09.07.2026 18:50
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Iğdır FK, Boluspor'dan orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Doğu Anadolu temsilcisi, son olarak Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Iğdır FK, transfer çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Boluspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Devran Şenyurt'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoru." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 30 resmi maç kadrosunda yer alan Devran Şenyurt, bunların 21'inde ilk 11'de görev yaptı. Genç orta saha oyuncusu sezonu 1 gol ve 2 asistle tamamlarken, 7 sarı kart gördü.

Yeşilyurt Türkiye kariyerinde daha önce Adanaspor ve İskenderunspor formalarını da terletti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Boluspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK, Devran Şenyurt ile Anlaştı - Son Dakika

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