Iğdır FK, Erokspor\'a 2-1 Yenildi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör
Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk (Ömer Şişmanoğlu dk. 84), Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Burak Bekaroğlu, Adrien Regattin, (Burak Çoban dk. 46), Burak Altıparmak (Marcos Alexandre Rodrigues Silva dk. 84), Dean Lico, Kosta Aleksic, Ahmet Engin (Noel Niemann dk. 76), Thuram (Valentin Eysseric dk. 68)
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Sakıb Aytaç (Ryan Jack dk. 62), Metehan Mert, Francis Nzaba, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Tugay Kacar, Janne-Pekka Laine (Sefa Narin dk. 69), Oscar Pinchi (Eşref Korkmazoğlu dk. 86), Mame Mor Faye, Junior Fernandes (Hamza Catakovic dk. 68)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Adrien Regattin (dk. 24) (Iğdır FK), Oscar Pinchi (dk. 53), Hamza Catakovic (dk. 88) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu (Iğdır FK), Mame For Faye,Ryan Jack, Pinchi, Hamza Catakovic, Eşref Korkmazoğlu (Esenler Erokspor) - IĞDIR
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