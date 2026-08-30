Iğdır FK, Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Iğdır FK, Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti

Iğdır FK, Erokspor\'u 1-0 Mağlup Etti
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Iğdır FK, 1. Lig'in 4. haftasında Erokspor'u Gökcan'ın golüyle yendi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

43. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Gökcan, topu kaptıktan sonra pasını sağ kanattaki Camara'ya aktardı. Ceza sahasına giren Camara'nın bekletmeden yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde bulunan Gökcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

54. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruş sırasında ceza sahası içinde Ferhat yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Pakkan penaltı kararı verdi.

56. dakikada kullanılan penaltı atışında beyaz noktaya Yusuf Erdoğan geldi. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta kaleci Szumski gole izin vermedi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Burak Pakkan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk. 76), Bahadır Öztürk, Buljubasic (Samudio dk. 62), Janvier, Burak Çoban (Furkan Orak dk. 76), Recep Niyaz (Ferhat Yazgan dk. 39), Yusuf Erdoğan (Zeqiri dk. 63), Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Onur Ulaş, Yusuf Arda Özyurt, Harun Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey (Devran Şenyurt dk. 71), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Malik Yılmaz dk. 62), Afena-Gyan (Serkan Asan dk. 89), Crociata, Gökcan Kaya (Hotic dk. 90), Tanque (Arda Çolak dk. 62)

Yedekler: Taha Tepe, Baran Moğultay, Arda Öztürk, Özder Özcan, Leon Çalışkan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Gol: Gökcan Kaya (dk. 43) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Erdem Canpolat (Esenler Erokspor), Afena-Gyan, Hüseyin Karabey, Crociata, Doğan Erdoğan (Iğdır FK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK, Erokspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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